Там где у меня повод для оптимизма, у некоторых российских чиновников паника. - В отъезде части трудовых мигрантов из Средней Азии я вижу благо, они коллапс для экономики нашей Державы.
Россиян предупреждают: "Слабый рубль - отток мигрантов". Гости РФ засобирались домой
Комментарии
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Наталия
Власти объявят об еще одном "импортозамещении ", теперь в сфере ЖКХ и строительстве. Завезут кого-нибудь типа негров из Африки.
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11 час.
Vasily Golov
Не знаете во что обошлось импортозамещение в самолете от кресла до двигателя?
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8 час.
VG
Vasily Golov
Импортозамещение.В Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ. В остальных регионах нет полиции и военкоматов?
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8 час.
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