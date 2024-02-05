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Китай

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Громада: проведение мероприятий к китайскому Новому году стало доброй традицией

Источник: БЕЛТА Проведение мероприятий, приуроченных к китайскому Новому году, стало доброй традицией, заявил первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада перед началом симфонического концерта "Китайский Новый год 2024" в Белгосфилармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

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