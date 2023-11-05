Научные факты о фейхоа: как и сколько есть, чтобы принесла пользу

Антибактериальные свойства Исследование, оценивающее активность экстрактов различных частей фейхоа: стеблей, листьев и плодов, против восьми видов бактерий, показало, что наибольшая антимикробная активность в семенах фейхоа.
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