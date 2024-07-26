Тренер Балахнин заявил, что "Спартаку" будет тяжело в игре с "Химками"

Бывший главный тренер "Ростова" и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин признался, что не исключает того, что московский "Спартак" может проиграть подмосковным "Химкам" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).