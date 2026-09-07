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stroim21

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Как устроено оборудование частного бассейна: разбор инженерной системы от скиммера до нагрева

Как устроено оборудование частного бассейна: разбор инженерной системы от скиммера до нагрева

Когда я впервые задумался о собственном бассейне, мне казалось, что самое сложное — это построить чашу и залить воду.

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