Русская весна

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В ВСУ рассказали, сколько истребителей нужно Украине

В ВСУ рассказали, сколько истребителей нужно Украине

Украине нужно около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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