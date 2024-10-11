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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент WBC: «Бой Бетербиева и Бивола – сенсационный»

«Это сенсационный бой, в котором победит тот боец, который сумеет выработать и навязать свой стиль и стратегию», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

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