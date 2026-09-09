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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Льоренте 5 голов в 3 матчах с «Ливерпулем» на «Энфилде» – больше всех в истории ЛЧ

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте забил 5 голов в 3 матчах на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля».

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