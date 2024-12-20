Volkswagen и профсоюзы близки к заключению мирового соглашения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале сентября Volkswagen объявил о жестких мерах экономии, среди которых — закрытие нескольких заводов в Германии (впервые в истории компании!) с соответствующими массовыми увольнениями рабочих.