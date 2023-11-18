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«Торонто» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 4-м на Востоке

«Торонто» победил «Детройт» (3:2) в чемпионате НХЛ. «Лифс» выиграли 4 из 5 последних матчей и после 16 игр с 20 очками занимают 4-е место в таблице Восточной конференции.

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