На современном рынке великое множество разных видов посуды. Есть и антипригарная, и алюминиевая, и чугунная, и стеклянная, и даже силиконовая! Как во всём этом многообразии не запутаться и выбрать правильную, «полезную» посуду, которая не будет вредить здоровью? Коротко и ёмко расскажем о плюсах и минусах посуды из разных материалов и сделаем вывод! Алюминий Сюда относится не только посуда, но даже фольга, на которой часто готовится пища.
Не ешьте из этой посуды! Самая токсичная и вредная посуда
Комментарии
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А
Алексей
Интересно,как алюминий поступает в пищу из кастрюли??? Поподробней пожалуйста.А чугун,стало быть не попадает в пищу?
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17 час.
Traveller
Ну откуда жертвам ЕхГЭ знать о сверхпрочной плёнке окиси алюминия? А уж о ржавчине на чугунной посуде эти жертвы и слыхом не слыхивали. 😜
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1 час.
НИКОЛАЙ ШАНГИН
У чугуна полезные вещество железо попадает в организм, чего тут не понятного?
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1 час.
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