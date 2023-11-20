Число погибших в Газе журналистов превысило месячный максимум за 30 лет

Число журналистов, погибших с 7 октября после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, достигло 48. Это стало самым большим месячным показателем за последние 30 лет, сообщили в Комитете защиты журналистов (CPJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии