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От Уилла Смита до Сандры Буллок: как Голливуд отвергал «Матрицу», а Киану Ривз рисковал здоровьем ради Нео

От Уилла Смита до Сандры Буллок: как Голливуд отвергал «Матрицу», а Киану Ривз рисковал здоровьем ради Нео

Сегодня трудно представить культовую «Матрицу» без Киану Ривза в чёрном плаще. Но в конце девяностых канадский актёр стоял в самом конце длинного списка претендентов.

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