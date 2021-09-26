Театр абсурда

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«Будет Россия!» – Гордон бросился на защиту бандеровско-олигархического ТВ

«Будет Россия!» – Гордон бросился на защиту бандеровско-олигархического ТВ

Пропагандист Дмитрий Гордон опасается, что продавленный через Верховную раду офисом Владимира Зеенского антиолигархический закон приведет к закрытию телеканалов на Украине и установлению информационной монополии со стороны власти.

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