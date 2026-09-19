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Регионы России

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Италия направит до четырёх военных кораблей для охраны судоходства в Красном море

Италия направит до четырёх военных кораблей для охраны судоходства в Красном море

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил о готовности направить до четырёх военных кораблей, включая фрегаты, в район Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море для обеспечения безопасности судоходства.

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