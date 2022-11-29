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Кубань заняла второе место в рейтинге самых преступных регионов страны

Кубань заняла второе место в рейтинге самых преступных регионов страны

С января по октябрь в регионе зафиксировали более 65 тысячи преступлений. Больше всего преступлений средней тяжести – более 28 тысяч, затем небольшой тяжести – около 21 тысячи, более 13 тысяч – тяжкие и преступления особой тяжести – более 3 тысяч.

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