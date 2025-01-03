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Царьград

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Воздушная тревога в Киеве и областях: новые удары по инфраструктуре

Воздушная тревога в Киеве и областях: новые удары по инфраструктуре

В Киеве и областях Харькова и Днепропетровска вновь объявлена воздушная тревога. Россия продолжает удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, в ответ на теракт на Крымском мосту.

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