Гендерный разрыв в заработной плате в России достиг своего пика за последние 11 лет

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России достиг максимума за последние 11 лет. По данным Росстата, средняя зарплата женщин составляет около 56 тысяч рублей, в то время как у мужчин она достигает 83,9 тысячи рублей.
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