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Царьград

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Извинения, правда, память: Варшава выдвинула Киеву три условия по Волынской резне

Извинения, правда, память: Варшава выдвинула Киеву три условия по Волынской резне

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш озвучил три требования к Украине по вопросам Волынской резни.Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обозначил позицию Варшавы по урегулированию исторических споров с Украиной.

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