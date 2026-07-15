Извинения, правда, память: Варшава выдвинула Киеву три условия по Волынской резне

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш озвучил три требования к Украине по вопросам Волынской резни.Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обозначил позицию Варшавы по урегулированию исторических споров с Украиной.
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