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Происшествия

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В Рязани возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и обеспечении функционирования абонентских терминалов

В Рязани возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и обеспечении функционирования абонентских терминалов

Следственными органами СК России по Рязанской области в отношении 16-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска трафика и обеспечении их функционирования в целях совершения в составе организованной группы иных преступлений на территории Российской Федерации (ч.

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