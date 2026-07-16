В Рязани возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и обеспечении функционирования абонентских терминалов

Следственными органами СК России по Рязанской области в отношении 16-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска трафика и обеспечении их функционирования в целях совершения в составе организованной группы иных преступлений на территории Российской Федерации (ч.