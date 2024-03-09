Йос Ферстаппен: Плохо, что Хорнер остается в Red Bull, нехорошая ситуация

Йос Ферстаппен: Плохо, что Хорнер остается в Red Bull, нехорошая ситуацияGetty Images / Red Bull Content PoolОтец Макса Ферстаппена, Йос, признал, что вряд ли Кристиан Хорнер лишится поста руководителя Red Bull Racing.
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