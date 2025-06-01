Операция Киева «Паутина» и удар по ТУ-95, это экзистенциальная угроза для РФ и в этот раз «Орешник» может быть ядерным

Сегодня наиболее резонансной операций стала «Паутина» — серия ударов по авиабазам, где базируются российские стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160.
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