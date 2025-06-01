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Операция Киева «Паутина» и удар по ТУ-95, это экзистенциальная угроза для РФ и в этот раз «Орешник» может быть ядерным

Операция Киева «Паутина» и удар по ТУ-95, это экзистенциальная угроза для РФ и в этот раз «Орешник» может быть ядерным

Сегодня наиболее резонансной операций стала «Паутина» — серия ударов по авиабазам, где базируются российские стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160.

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Комментарии
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ШКИПЕР
« Всё-таки у некоторых из нас ещё теплится слабая надежда, что все стратегические мосты, особенно в Куеве, все электростанции, позволяющие отморозкам выходить в интернет, будут однажды объявлены военными целями, подлежащими планомерному уничтожению. По мосту и электростанции в день, насколько хватит ракет и дронов. А хватит их надолго, мосты кончатся раньше. »
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