Операция Киева «Паутина» и удар по ТУ-95, это экзистенциальная угроза для РФ и в этот раз «Орешник» может быть ядерным

ШКИПЕР

« Всё-таки у некоторых из нас ещё теплится слабая надежда, что все стратегические мосты, особенно в Куеве, все электростанции, позволяющие отморозкам выходить в интернет, будут однажды объявлены военными целями, подлежащими планомерному уничтожению. По мосту и электростанции в день, насколько хватит ракет и дронов. А хватит их надолго, мосты кончатся раньше. »