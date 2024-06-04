Kyodo: в Toyota проходят обыски из-за фальсификации данных о безопасности авто

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota из-за фальсификации данных об автомобилях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии