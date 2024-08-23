Эксперт рассказал, почему в Крыму аномальная жара переносится легче, чем на материковой части России

Есть ли вероятность того, что климат в Крыму будет похожим на материковый: зимы станут суровее, а лето – ещё более жарким в интервью «Крымской газете» рассказал кандидат географических наук Игорь Вахрушев.
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