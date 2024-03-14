Америка увидела идеальных натовцев

Вчера 874 прочитали К давлению на Конгресс США, от которого в последние полгода кто только не требовал одобрить выделение миллиардов долларов на помощь Украине, подключилась официальная Варшава.
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