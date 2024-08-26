Сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах Уфы

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) провели проверки на дорогах Уфы с целью предупреждения и профилактической работы дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.