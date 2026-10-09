"Ушедший" производитель шоколада Lindt нарастил продажи в России

www.globallookpress.com/Elke Münzel Продажи шоколадных плиток швейцарского бренда Lindt в российской рознице в январе–июне 2026 года выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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