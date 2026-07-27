Сергей Ромашкин предложил обязательные гиды для восхождений в России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предложил обязательное сопровождение аттестованными гидами при восхождениях на горные вершины России, включая Эльбрус, для повышения безопасности.
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