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Царьград

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Сергей Ромашкин предложил обязательные гиды для восхождений в России

Сергей Ромашкин предложил обязательные гиды для восхождений в России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предложил обязательное сопровождение аттестованными гидами при восхождениях на горные вершины России, включая Эльбрус, для повышения безопасности.

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