Россиянам рассказали о минусах частого использования антисептиков

Постоянное применение антисептиков вместо мытья рук может привести к плохим последствиям. Так, при частом использовании спиртосодержащих средств высока вероятность появления зуда, раздражения и трещин на коже.
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