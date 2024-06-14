Hi-Tech Mail.ru: флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40%

Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru. Вышедший осенью самый мощный и дорогой смартфон Apple 2023 года предлагался изначально в российских магазинах за 189-200 тыс.
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