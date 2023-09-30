Театр абсурда
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Театр абсурда

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Гоголь не писал на украинском и нам не велел: на новых территориях к мове никого не принуждают

Гоголь не писал на украинском и нам не велел: на новых территориях к мове никого не принуждают

Юрий Кот   Любят эти товарищи лезть к великому русскому наследию своими потными ручонками.

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Комментарии
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Андрей Дружинин
С обучением на мове совсем заигрались в демократию!!!
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8 час.
Надежда
Упорные попытки убрать признанный международный язык из обихода показывает только ущербность и осознание собственной ничтожности...
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5 час.

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