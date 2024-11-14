Порошенко допустил прекращение западной помощи из-за одного шага Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что западные страны перестанут оказывать помощь.