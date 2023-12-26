Фигуристка Хромых поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе

Фигуристка Майя Хромых, которая занимается в группе у тренерского штаба Этери Тутберидзе, после неудачного выступления в Челябинске на чемпионате России - 2024, обратилась к своим наставникам в социальных сетях.
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