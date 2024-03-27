Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Родители получают ежемесячные выплаты Глава Москвы Сергей Собянин сегодня в Телеграм-канале затронул тему поддержки многодетных семей, ведь их количество в столице за последний десяток лет выросло в три раза.
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