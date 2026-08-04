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Новости Тамбова

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Проект активистов Никольского храма в Пушкарях получил грант Росмолодёжи

Проект активистов Никольского храма в Пушкарях получил грант Росмолодёжи

Молодые активисты Никольского храма села Пушкари Тамбовского округа - лидер волонтёрского движения Иван Чапаксов и организатор работы с молодёжью Иван Зудин - вернулись с Всероссийского молодёжного форума «Гвардейск-2026» с победой.

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