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Царьград

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В Самарской области 12 сентября запустят электричку повышенной комфортности

В Самарской области 12 сентября запустят электричку повышенной комфортности

С 12 сентября в Самарском регионе начинает свою работу новый комфортабельный подвижной состав ЭП2Д, который обещает значительно улучшить транспортные связи между Самарой и Похвистнево.

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