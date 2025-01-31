Потеряла золотые часы в районе больницы, примерно с 9.30 до 11.00. просьба обращаться по телефону 8-937-694-40-44.
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Потеряла золотые часы в районе больницы, примерно с 9.30 до 11.00. просьба обращаться по телефону 8-937-694-40-44.