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Агростраховщики на Всеросссийском дне поля предложили систематизировать организацию страхового возмещения убытков аграриев при ЧС в регионах

Агростраховщики на Всеросссийском дне поля предложили систематизировать организацию страхового возмещения убытков аграриев при ЧС в регионах

Национальный союз агростраховщиков считает необходимым наличие единой модели взаимодействия всех участников системы агрострахования – аграриев, агростраховщиков и органов управления АПК – при возмещении убытков по агрострахованию, сформированной на основе опыта возмещения убытков от ЧС в регионах.

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