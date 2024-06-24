Агростраховщики на Всеросссийском дне поля предложили систематизировать организацию страхового возмещения убытков аграриев при ЧС в регионах

Национальный союз агростраховщиков считает необходимым наличие единой модели взаимодействия всех участников системы агрострахования – аграриев, агростраховщиков и органов управления АПК – при возмещении убытков по агрострахованию, сформированной на основе опыта возмещения убытков от ЧС в регионах.