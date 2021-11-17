"Росгосстрах": грабителей больше всего интересуют запасные колеса и зеркала

Оставивший свою машину без присмотра автовладелец рискует остаться без запасного колеса либо боковых зеркал (зеркальных элементов) — именно эти части автомобиля представляют наибольший интерес для криминала.
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