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МОСИНФОРМ

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Более 200 созданных по проектам САКБ домов капитально отремонтировали в Москве

Более 200 созданных по проектам САКБ домов капитально отремонтировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках столичной программы капитального ремонта обновили уже более 200 домов типовых серий, разработанных Специальным архитектурно-конструкторским бюро (САКБ) в середине прошлого века.

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