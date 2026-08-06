Более 200 созданных по проектам САКБ домов капитально отремонтировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках столичной программы капитального ремонта обновили уже более 200 домов типовых серий, разработанных Специальным архитектурно-конструкторским бюро (САКБ) в середине прошлого века.
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