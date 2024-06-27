Проект адлерской части трассы Джубга-Сочи проходит госэкспертизу Если министерства и ведомства не найдут критических ошибок — его подпишут в августе.
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Проект адлерской части трассы Джубга-Сочи проходит госэкспертизу Если министерства и ведомства не найдут критических ошибок — его подпишут в августе.