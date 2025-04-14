‼️🇷🇺🇲🇩 Теракт в Крыму готовил гражданин Молдавии ▪️Он сотрудничал со спецслужбами Киева. ▪️Задержанный собирался подорвать водонасосную станцию в Керчи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺🇲🇩 Теракт в Крыму готовил гражданин Молдавии ▪️Он сотрудничал со спецслужбами Киева. ▪️Задержанный собирался подорвать водонасосную станцию в Керчи.
Свежие комментарии