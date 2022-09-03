РАСКРЫВАЕМ ХИТРЫЙ ПЛАН БОЯ: НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ НА ХЕРСОН ЗАКОНЧИТСЯ НАШЕЙ ОДЕССОЙ

Страна и люди

УКРАИНСКИЙ "КОНТРНАСТУП" ОБЕРНУЛСЯ ПОЛНЫМ ПРОВАЛОМ. ФОТО: PODYOM/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Украинское наступление обернулось гибелью военнослужащих из наиболее элитных бригад, массовой потерей бронетехники, сбитыми самолётами и вертолётами.