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РАСКРЫВАЕМ ХИТРЫЙ ПЛАН БОЯ: НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ НА ХЕРСОН ЗАКОНЧИТСЯ НАШЕЙ ОДЕССОЙ

РАСКРЫВАЕМ ХИТРЫЙ ПЛАН БОЯ: НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ НА ХЕРСОН ЗАКОНЧИТСЯ НАШЕЙ ОДЕССОЙ

УКРАИНСКИЙ "КОНТРНАСТУП" ОБЕРНУЛСЯ ПОЛНЫМ ПРОВАЛОМ. ФОТО: PODYOM/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Украинское наступление обернулось гибелью военнослужащих из наиболее элитных бригад, массовой потерей бронетехники, сбитыми самолётами и вертолётами.

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