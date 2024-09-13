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Царьград

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Военкора Поддубного выписали из больницы после атаки дрона ВСУ

Военкора Поддубного выписали из больницы после атаки дрона ВСУ

После атаки дрона ВСУ, которая произошла 7 августа, военкора Поддубного выписали из больницы.Военкор Евгений Поддубный выписан из московской больницы, сообщает корреспондент РИА Новости.

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