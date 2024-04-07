Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYСегодня 129 прочитали Дмитрий Бавырин Главу офиса президента Украины Андрея Ермака единогласно называют вторым по влиятельности человеком в Киеве, будто забывая, что, помимо Владимира Зеленского, в Киеве также работает посол Соединенных Штатов.
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