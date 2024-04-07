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"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYСегодня 129 прочитали Дмитрий Бавырин Главу офиса президента Украины Андрея Ермака единогласно называют вторым по влиятельности человеком в Киеве, будто забывая, что, помимо Владимира Зеленского, в Киеве также работает посол Соединенных Штатов.

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