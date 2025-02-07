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Царьград

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Синоптики рассказали, сколько простоят морозы в Пермском крае

Синоптики рассказали, сколько простоят морозы в Пермском крае

Погоду в регионе будет определять мощный антициклонВ ближайшие дни погоду в Перми и Пермском крае будет определять мощный антициклон, который раскинулся на территории от Западной Сибири до стран Европы.

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