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Странности пещеры Китум – африканских врат зла

Странности пещеры Китум – африканских врат зла

Всякие странные места, вызывающие живой интерес исследователей, на нашей планете имеются в изобилии. Свойства одних из них явно приукрашены в расчёте на туристический интерес и прибыль, а вот в случае с другими особого смысла делать этого нет – далеко, труднодоступно, нерентабельно.

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