Школу операторов беспилотников открыли в Забайкалье

В Забайкальском крае открыли школу, в которой обучают операторов беспилотных летательных аппаратов.По словам руководителя клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрея Черепанова, отработаны приёмы координации и корректировки действий пехоты на земле при помощи квадрокоптеров, скоро практические занятия.
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