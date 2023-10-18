Школу операторов беспилотников открыли в Забайкалье

В Забайкальском крае открыли школу, в которой обучают операторов беспилотных летательных аппаратов.По словам руководителя клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрея Черепанова, отработаны приёмы координации и корректировки действий пехоты на земле при помощи квадрокоптеров, скоро практические занятия.