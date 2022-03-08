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Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России.фото: vk.com/shell--> Англо-голландская компания Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России, сообщает пресс-служба корпорации.

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