Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России.фото: vk.com/shell--> Англо-голландская компания Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России, сообщает пресс-служба корпорации.
Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России.фото: vk.com/shell--> Англо-голландская компания Shell с 8 марта отказывается от участия во всех нефтегазовых проектах в России, сообщает пресс-служба корпорации.
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