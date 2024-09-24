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Даниил Медведев и сборная Европы завоевали Кубок Лейвера, победив команду мира

Даниил Медведев и сборная Европы завоевали Кубок Лейвера, победив команду мира

Сборная Европы, включая Русского теннисиста Даниила Медведева, победила команду мира со счетом 13-11 в Берлине и завоевала Кубок Лейвера.

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